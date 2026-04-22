8年ぶりとなる読売巨人軍主催の公式戦が21日、長野市で行われ、多くのファンが熱狂しました。スタジアムアナウンス「丸山希選手です！」ミラノ・コルティナ五輪の銅メダリスト、下高井郡野沢温泉村出身の丸山希選手の始球式で始まった巨人対中日の一戦。試合は巨人が1点を追う7回。ノーアウト一塁の場面で21日、1軍初昇格・初スタメンのルーキー小濱。プロ初ヒットでチャンスを広げると、続くバッターは4