青森県は２２日、同県東北町の養鶏場の採卵鶏から高病原性鳥インフルエンザが検出されたと発表した。県は同日、養鶏場で飼育されていた約２３万羽の殺処分を始めた。県によると、２１日午前、養鶏場から、１６日から死ぬ鶏の数が増えているとの通報があり、２１日の簡易検査で陽性を確認。遺伝子検査の結果、２２日に感染が確認された。県内の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが検出されたのは２０２３年３月以来。