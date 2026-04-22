【サンフランシスコ＝平沢祐】米大リーグは２１日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平はジャイアンツ戦に１番指名打者で出場し、七回に遊撃への内野安打を放ち、昨季から続く連続試合出塁を５３に伸ばした。球団歴代２位タイ。先発した山本由伸は７回６安打３失点で今季２敗目を喫した。スコアは１―３だった。山本は立ち上がりに苦しんだ。先頭打者の内野安打に味方の失策が重なり、いきなり二塁に走者を背負った。さらに安