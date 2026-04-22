セブン-イレブン・ジャパン（SEJ）は、事業構造の抜本改革を本格化する。3月から変革プランを実行フェーズに移行し、商品・バリューチェーン・店舗運営を一体で見直している。阿久津知洋社長は決算会見で「道筋はかなりクリアに見えている」と述べ、2030年度に平均日販80万円の実現に強い意欲を示した。前期は既存店平均日販が70万円に到達しており、「まずはトップラインを確実に引き上げる」と強調した。成長の柱は、出来