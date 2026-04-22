ローソンは4月17日、酒類の販売戦略発表会を開催した。高付加価値商品と低価格商品の両軸で需要を取り込み、今上期の酒類売上は前年比約1割増を計画する。同社の酒類は洋酒・酎ハイ、ビール・発泡酒、日本酒・焼酎、ノンアルコールの4カテゴリーで構成し、約350SKUを展開。このうち洋酒・酎ハイが売上の約6割を占める。飲料・加工食品部シニアマーチャンダイザーの倉光雄志氏は、近年の酒類市場について「毎日飲む人が減少す