未成年の男性に自分の体を触らせ、その様子をスマートフォンで撮影したなどとして、金沢市に住む19歳の大学生の男が不同意わいせつと児童ポルノ禁止法違反の疑いで21日、逮捕されました。警察によりますと、2024年7月21日の午前2時半ごろ、当時、高校生だった男は、石川県内に住む未成年の男性の自宅で自身の体を触らせたり、その様子をスマートフォンで撮影した疑いなどが持たれています。警察が別件の捜査をする中で、大学生の男