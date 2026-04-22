小・中学生の学力や生活状況を把握し分析するため、石川県独自の基礎学力調査が22日、石川県内で一斉に行われました。石川県の基礎学力調査は、小・中学生の基本的な知識の定着や学習状況を把握するため毎年、行われています。対象はすべての公立小中学校に通う小学校4年と6年、中学校3年のあわせておよそ2万7000人です。調査する教科は小学校4年が国語と算数、6年が社会と理科、英語、中学校3年は社会と理科で、このほか、学習に