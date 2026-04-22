２１日午後４時半頃、東京都足立区鹿浜で、水道管を新設するための地下トンネル（内径約２メートル、深さ約３０メートル）に土砂と水が流入した。５０〜６０立方メートルほど流れ込んだ後、応急措置で止まったが、地上の都道交差点が陥没する恐れもあるとして、同７時５０分頃から車両通行止めとなっている。都水道局によると、トンネルは全長１・９キロにわたり、シールド工事で掘削と内壁の設置が済んでいた。当時、内壁に付