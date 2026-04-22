ネスレ日本は、 3月1日発売の濃縮飲料タイプの新製品「スターバックス コーヒークラフト」を体験できる無料試飲イベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を、4月21日からスタートしました。スタバ初の濃縮コーヒーが売れている訳「スターバックス コーヒークラフト」は、スターバックス ブランドとして国内初となる濃縮飲料製品。ラインナップは無糖とキャラメルの2種。いずれも厳選された100％アラビカ豆を使用し