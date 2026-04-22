スタバブランド初の濃縮コーヒーってどんな感じ？東京・大阪30ヶ所で試飲ができるキャラバン開催中

ネスレ日本は、 3月1日発売の濃縮飲料タイプの新製品「スターバックス コーヒークラフト」を体験できる無料試飲イベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を、4月21日からスタートしました。

スタバ初の濃縮コーヒーが売れている訳

「スターバックス コーヒークラフト」は、スターバックス ブランドとして国内初となる濃縮飲料製品。ラインナップは無糖とキャラメルの2種。いずれも厳選された100％アラビカ豆を使用し、豊かな味わいと幅広いアレンジができ、スターバックスのコーヒー体験をお店以外でも楽しめます。

イベントは4種の中から試飲できる。写真は 「アイス キャラメル マキアート」

ちなみにネスレとスターバックスは2018年8月に、スターバックスのお店を除く、小売用、業務用製品の世界規模の協力とコーヒー製造の提携を開始。家庭、オフィスなどお店以外の場所にいる幅広いユーザーにもスターバックスコーヒーを届けています。

試飲イベントは4月21日（火）の新宿サザンテラス広場からスタート。

イベント冒頭のあいさつで、ネスレ日本の飲料事業本部のシュー・キャシー氏が近年の猛暑の背景にしたアイスコーヒー市場の拡大に触れ、それに伴い「スターバックス コーヒークラフト」の売れ行きも好調であることに言及。

「スターバックス コーヒークラフト」 について説明するシュー氏

シュー氏は好調の要因について「コンパクトで場所を取らないスぺパ（スペースパフォーマンス）、一本から複数杯のコーヒーを取ることができるコスパ、自分好みの一杯を作ることができるカスタマイズの楽しさという3つのポイントを押さえていること」と語りました。

東京・大阪の計30ヶ所を巡るイベント

イベントは90日間かけて特別に仕立てた専用デザインの「コーヒークラフト カー」が、東京・大阪の30会場を巡回します。

コーヒークラフト カー

会場では、お店の人気メニューでもある「アイス アメリカ―ノ」、「アイス ラテ」、「アイス キャラメル マキアート」3種と各会場限定ビバレッジ1種・計4つのメニューの中から1つを選び、お気に入りの一杯を“クラフト”する体験を楽しむことができます。

また、“クラフト”したビバレッジを会場内のフォトスポット等で撮影し、ハッシュタグを添えてその場でSNS投稿した人に、「スターバックス コーヒークラフト」オリジナルステッカーがプレゼントされるとのこと。

スタバ好きで会場お近くの方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

会場の様子（ネスレ日本提供）

開催会場

【東京】

新宿サザンテラス広場 4月21日（火）〜4月23日（木）

ルミネ有楽町 パサージュ 4月24日（金）〜4月26日（日）

調布PARCO 1F屋外イベントスペース 4月27日（月）〜4月29日（水）

トピレックプラザ 屋外中央駐車場特設スペース 4月30日（木）〜5月2日（土）

渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア 5月3日（日）〜5月5日（火）

アリオ北砂 明治通り側口店頭スペース 5月6日（水）〜5月8日（金）

東京スカイツリータウン・ソラマチ ハナミ坂ひろば 5月9日（土）〜5月11日（月）

グランベリーパーク アートプラザ 5月15日（金）〜5月17日（日）

セブンタウン小豆沢 イベント広場 5月18日（月）〜5月20日（水）

錦糸町マルイ 1F店頭スペース 5月21日（木）〜5月23日（土）

カメイドクロック 1F屋外南側広場 カメクロステージ 5月24日（日）〜5月26日（火）

SOCOLA武蔵小金井クロス 1Fクロスコート広場 5月27日（水）〜5月29日（金）

三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 1F屋外ウッドデッキ 5月30日（土）〜6月1日（月）

三井ショッピングパーク ららテラスHARUMI FLAG 1Fクロススクエアゲート前広場 6月2日（火）〜6月4日（木）

二子玉川ライズ ガレリア 6月5日（金）〜6月7日（日）

【大阪】

ヨドバシカメラマルチメディア梅田 1F南東入口前 6月10日（水）〜6月12日（金）

もりのみやキューズモールBASE 1Fセントラルスクエア前 6月13日（土）〜6月15日（月）

アリオ八尾 交通広場 6月16日（火）〜6月18日（木）

あべのHoop 1Fオープンエアプラザ 6月19日（金）〜6月21日（日）

三井ショッピングパーク ららぽーと和泉 2Fポケットパーク 6月22日（月）〜6月24日（水）

上本町YUFURA イベントスペース 6月25日（木）〜6月27日（土）

心斎橋ビッグステップ 6月28日（日）〜6月30日（火）

樟葉駅前広場・ハピネスパークKUZUHA グラススクエア 7月3日（金）〜7月5日（日）

みのおミューズモール EAST 1F芝生広場 7月6日（月）〜7月8日（水）

岸和田カンカンベイサイドモール レンガ通り 7月9日（木）〜7月11日（土）

三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 1Fくすのき広場 7月12日（日）〜7月14日（火）

セブンパーク天美 EnnichiPark 7月15日（水）〜7月17日（金）

サン広場 7月18日（土）〜7月20日（月）

三井ショッピングパーク ららぽーと堺 1F MIHARAパーク 7月21日（火）〜7月23日（木）

KITTE大阪 1F多目的広場 7月24日（金）〜7月26日（日）

※開催時間等は、会場によって異なるため、詳細はネスレ日本の特設サイトにてご確認ください。

https://nestle.jp/Starbucksathome/products/coffee-craft/coffee-car

※荒天や事故等の不測の事情により、開催時間の変更や開催中止となる恐れがありますことを、あらかじめご了承ください。

スタバブランド初の濃縮コーヒーをクラフト体験してみよう！東京・大阪30ヶ所で試飲ができるキャラバン開催中（4枚）