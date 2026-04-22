日本地域野球リーグ・石川ミリオンスターズのシーズン開幕に向けた激励会が21日夜、金沢市で行われました。プロ野球「独立リーグ」から名称を改めた「日本地域野球リーグ」の日本海リーグに加盟する石川ミリオンスターズは、今年で球団創設20年目を迎えます。来月のシーズン開幕を前に21日夜、金沢市で激励会が開かれ、ファンや関係者らおよそ150人が出席しました。就任3年目となる岡崎太一監督は、今シーズンのスローガン「想いを