【ワシントン＝池田慶太、イスラマバード＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２１日、イランとの停戦を延長するとＳＮＳで表明した。仲介国パキスタンから攻撃を控えるよう要請されたとしている。新たな期日は明示していない。日本時間２３日午前の停戦期限を控えて米イランの再協議が見通せない中、戦闘再開による緊張のエスカレートはひとまず回避された。トランプ氏はこの日、バンス副大統領、ルビオ国務長官、ヘグセス国防