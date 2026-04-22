陸上自衛隊の日（ひ）出生（じゅう）台（だい）演習場（大分県）で実弾射撃訓練中の戦車内で砲弾が破裂し、乗っていた隊員３人が死亡、１人が重傷を負った事故で、陸自は２２日午前、現地での事故原因調査を始めた。調査は、陸自西部方面総監部（熊本市）に設置された事故調査委員会が担当する。演習場のゲート前には２２日早朝から報道陣が集まり、時折、自衛隊車両が出入りしていた。演習場外の高台からは、戦車の周辺に隊員