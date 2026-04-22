さわやかさとまろやかな甘み両立菓子メーカー大手の「不二家」が鳥取県産農産物を使った期間限定の菓子を売り出している。日南町特産のトマトが原料のミルキーと、三朝町特産の三朝神倉（かんのくら）大豆を加工したカントリーマアムで、どちらも全国販売。「産地をＰＲできる」と関係者にも好評だ。（安恒勇気）日南トマトを使った「トマトだいすき！ミルキー」（１袋６２グラム入り）は３月に発売。同社が鳥取マラソンに協賛