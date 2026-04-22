天塩は4月7日から24日まで、赤穂の塩作り400年を記念して東京駅至近の「Marunouchi Happ.STORE」でポップアップストアを展開している。同社商品を使ったデリメニューと弁当を提供するほか、スパイスハーブ塩作り体験や地酒「忠臣蔵」の試飲・おつまみペアリングも実施。「赤穂の平釜塩」など厳選した商品の販売も行ってブランドをアピールする。同じく5月6日まで、中央区日本橋浜町の「ハマハウス」でコラボメニューを提供。