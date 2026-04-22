外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は２２日、社員らが顧客から約３１億円の金銭をだまし取るなどしていた問題を受け、５月９日までとしていた新規契約の販売自粛期間を１８０日延長すると発表した。また、新たな被害の申し出や相談がグループ全体で約７００件に上ったことも明らかにした。販売自粛は２月９日から続けており、今回の延長によって１１月上旬まで継続することになる。同社は「再発防止に向けた抜本的な