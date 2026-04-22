日清オイリオグループは、顧客データを起点とした健康プラットフォーム「SIRU＋」の開発・運営と食品・小売業向けにデータマーケティング事業を展開するシルタス社（小原一樹代表、資本金1億円）に出資した。シルタス社は2016年に設立。買い物データから栄養状態を分析、最適な買い物をレコメンドする生活者向けアプリ「SIRU＋」を展開。食品メーカー向けのマーケティングサービス「SIRU＋Biz」では、生活者の購買データをAIで