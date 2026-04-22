被災地支援などに駆け付ける「スーパーボランティア」として知られる尾畠春夫さん（８６）が２１日、大分県初の夜間中学校「県立学びヶ丘中学校」（大分市）に入学した。子どもの頃に十分に学べなかったという尾畠さん。「ボランティアで役立つ社会科や国語も学びたい。一歩でも前に進みたい」と意気込む。尾畠さんは、小学生の頃から農家で働き、小学５年から中学校卒業までほとんど学校に行けなかった。中学卒業後は、鮮魚店