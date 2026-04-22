【Golden Week Sale】 開催期間：4月22日～5月6日 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「Golden Week Sale」を開催している。期間は5月6日まで。 ゴールデンウィークシーズンに先駆けて始まった本セールでは、各種ダウンロードソフ