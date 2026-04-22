PS5/PS4用タイトル最大85%オフの「Golden Week Sale」スタート！「仁王3」が20%オフ！
【Golden Week Sale】 開催期間：4月22日～5月6日
セール期間：5月6日まで
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「Golden Week Sale」を開催している。期間は5月6日まで。
ゴールデンウィークシーズンに先駆けて始まった本セールでは、各種ダウンロードソフトやDLCなど3,000件以上のコンテンツが特別価格で提供される。
セール対象タイトルとしてコーエーテクモゲームスのダーク戦国アクションRPG「仁王3」が20%オフの7,744円で販売される。このほか、アクションアドベンチャー「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」や、レース「首都高バトル」、RPG「OCTOPATH TRAVELER 0」といったタイトルがラインナップされている。
セール対象タイトル（一部）
セール期間：5月6日まで
仁王３
価格：9,680円→7,744円（20%オフ）
・ストアページ
龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties
価格：8,990円→6,293円（30%オフ）
・ストアページ
首都高バトル
価格：6,600円→5,280円（20%オフ）
・ストアページ
OCTOPATH TRAVELER 0
価格：7,680円→5,376円（30%オフ）
・ストアページ
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