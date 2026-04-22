aespaが、2ndアルバム『LEMONADE』を5月29日にリリースする。 （関連：aespa、圧倒的な熱気が渦巻いた『SYNK : aeXIS LINE』ツアーどのグループとも違う“何か”――その正体を観た） 2024年に発売された『Armageddon』以来、約2年ぶりのアルバムリリースとなる本作には、多彩なジャンルの全10曲を収録。aespa特有の世界観コンセプトに基づいたストーリーテリングを展開す