日本豆乳協会（山粼孝一会長）の副会長に4月16日より堺信好氏（さかいのぶよし、マルサンアイ代表取締役会長CEO）が就任した。加藤一郎（マルサンアイ）前副会長は引き続き理事として協会運営に携わる。また、日本豆乳協会では今年2月より業界発展に貢献するため、事務所を移転した。新事務所は〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-11-6 神保町ビル501号室。ソース