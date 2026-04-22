香川大学 香川大学教育学部の高木由美子教授が、2025年度の日本化学会「化学教育賞」を受賞しました。 化学教育賞は、化学の教育で国際的・全国的に顕著な業績などがあった研究者らに授与されます。 高木教授は、かがわ総文祭2025の自然科学部門の審査委員長を務めた他、「夢科学21 in Kagawa」と題したサイエンス展を22回開催、ブルネイ・ダルサラーム国の食育プロジェクトに関わり国際的な科学教育を推進したこ