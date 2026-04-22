金子国土交通相は２２日の衆院国土交通委員会で、ホルムズ海峡封鎖の影響でペルシャ湾内にとどまっている日本関係船舶から新たに日本人乗組員４人が下船したと明らかにした。４人の健康状態に問題はないという。日本関係船舶に残る日本人乗組員は１６人になった。