全国はちみつ公正取引協議会青年部（青年部長＝岸野逸人、日新蜂蜜社長）と全日本はちみつ協同組合は18、19の両日、代々木公園で「アースデイ東京 2026」に出展し、はちみつの魅力をPRした。会場では来場者に同協議会が作成した小冊子「はちみつをよく知るハンドブック」とはちみつ、はちみつキャンデーを2日間で約3000個配布。コロンバン本社屋上で飼育しているミツバチの巣箱やミツバチ、養蜂関連の絵本を展示してミツバチと