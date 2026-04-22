舞台出身の実力派俳優の高橋克実(65)が、23日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】40歳で急逝した「ショムニ」の“相棒”だった名脇役俳優 下積み生活が長く、転機は30代後半のドラマ「ショムニ」だった。ショムニを目の敵にし、廃課を目論む人事部長役で人気に。だが「ショムニ」に出演しているときも、アルバイトを続けていたという。また人事部の部長と課長役でコン