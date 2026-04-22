PERSONZ（写真・齋藤竜太郎） 今年の6月に結成42周年を迎えるPERSONZが、初の試みとなる47都道府県探訪ツアー『PERSONZ RELOAD TOUR “DISCOVER JAPAN 47”』を半年にわたり敢行する。現時点のPERSONZサウンドを表現すべく全曲再レコーディングしたセルフカバー・ベストアルバム『RELOAD BEST』を携えての全国行脚、その初日にあたる神奈川公演がさる4月17日に横浜の関内ホール大ホールで行なわれた。ツアーはまだ