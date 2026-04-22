連載第97回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。サッカー女子日本代表がアメリカと３連戦。格上相手との差を詰めたように見えましたが、フィジカル能力の差も感じられました。なぜ両国にはそうした差があるのか。後藤氏が歴史を紐解きます。【純粋な走力の