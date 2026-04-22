札幌市保健所は、有毒植物のイヌサフランをギョウジャニンニクと間違えて食べた７０代の女性が死亡したと発表しました。保健所では誤って食べないよう注意を呼びかけています。イヌサフランを誤って食べて死亡したのは、札幌市に住む７０代の女性です。札幌市保健所によりますと、女性は４月９日に医療機関に搬送され、翌日に死亡しました。１３日になって警察から、イヌサフランによる食中毒の可能性があると連絡があったというこ