２０２５年に閉園した「ノースサファリサッポロ」が、無許可で建物を建設して営業していた問題で、札幌区検察庁は都市計画法違反などの罪で、運営会社と前社長を略式起訴しました。都市計画法違反などの罪で略式起訴されたのは、札幌市南区のノースサファリサッポロを運営していた「サクセス観光」と星野和生前社長です。起訴状によりますと、サクセス観光や星野前社長は、土地の開発などが制限されている市街化調整区