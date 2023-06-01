北海道・函館西警察署は2026年4月21日、神奈川県横浜市に住む会社員の男（24）を不正アクセス禁止法違反やストーカー規制法違反などの疑いで逮捕しました。警察によりますと、男は2026年1月24日、元交際相手の20代女性のSNSアカウントに不正にアクセスし、パスワードを変更して利用したということです。さらに1月23日から3月19日ごろまでの間、不正にログインした女性のSNSアカウントを使用するなどし、女性の過