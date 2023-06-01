札幌・白石警察署は2026年4月22日、札幌市中央区に住む会社員の男（28）を住居侵入の疑いで逮捕しました。男は21日午前0時から午前6時ごろまでの間、札幌市白石区の2階建てアパートの一室に正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、この部屋に住む女性（28）から「居間の窓ガラスが割られています」と110番通報があり、事件が発覚したということです。男と被害にあった女性はかつて交際関係にあり、