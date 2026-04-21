お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが9日、テレビ朝日系バラエティー番組「アメトーーク！」に出演。昨年11月に破局を発表したお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と「どっちから告白？」の質問に応じた。 この日、番組では2012年同期芸人が集合の「色々あった同期芸人」を放送。破局後、初共演となった伊藤とイワクラは、同期たちからイジられまくった。すると、「どっちから告白した？」といった質問に、イワクラ