西野カナ feat. NiziU『LOVE BEAT』RecordingメイキングMV（1コーラスsize）サムネイル 西野カナとNiziUの初コラボの新曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のメイキングMVが21日、公開された。【動画】西野カナ feat. NiziU『LOVE BEAT』RecordingメイキングMV本楽曲のレコーディングでは、西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションを実施。そのレコーディング時の裏側の様子の一部とともに、「LOVE BEAT