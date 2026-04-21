アイドルグループ・JAPANARIZMの成瀬かのんが、4月21日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月28日号で「美女検索」コーナーに登場した。 【写真】海辺のノースリワンピと和室での姿にギャップがありすぎです 身長149センチから繰り出すグラマラスボディ。海辺でノースリーブのワンピースで清楚なポーズを決めたかと思えば、和室では黒のランジェリーで見事な曲線美を描いて