映画「クリムゾン・リバー」(2000年)などへの出演で知られた女優ナディア・ファレスさんが死去した。57歳だった。11日、パリ市内にあるジムのプールから意識不明の状態で引き上げられ、帰らぬ人となったという。 【写真】最後の投稿はじける笑顔がまぶしいファンは悲しみのコメント寄せる 仏ル・モンド紙によると、心停止を起こし、昏睡状態に陥ったナディアは、そのまま意識を取り戻すことなく、17日にサル