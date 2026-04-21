講演後、学生と話す林浩輝さん＝21日午後、京都市上京区の同志社大乗客ら107人が死亡した2005年の尼崎JR脱線事故から25日で21年となるのを前に、事故で両脚を失った林浩輝さん（40）が21日、母校の同志社大（京都市上京区）で開かれた追悼礼拝で講演した。脚がないことに今も劣等感があると打ち明けた上で「生かされた命。亡くなった方のためにも頑張って前を向いていきたい」と語った。事故は4月25日朝に発生。講義に向かって