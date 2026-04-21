歌手・畑中葉子が21日、自身のインスタグラムで同日に誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】デビュー当時の畑中葉子デニム＆ブーツの初々しい18歳 畑中は「本日4/21で畑中葉子67歳になりました!! おめでとー、自分日頃、応援してくださる皆様、ありがとうございます!!」と自らとファンに感謝の言葉を記し、「3歳？の頃、八丈島の建築会社事務所の前で」父と撮影した写真をアップした。 畑中は恩