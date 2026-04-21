21日朝、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で戦車の砲弾が破裂し、隊員4人が死傷しました。事故を受けて熊本市の西部方面総監部に調査委員会が設置されました。 西部方面総監部によりますと、21日午前8時半すぎ、西部方面戦車隊が大分県の日出生台演習場で10式戦車を使った射撃訓練を行っていたところ、砲弾が破裂したということです。この事故で、戦車に乗っていた45歳、31歳、30歳の男性隊員が死亡しました。また女性