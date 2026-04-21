女優のシャーリーズ・セロン（50）が、母が父を正当防衛で射殺した夜について語った。15歳だった1991年、南アフリカに住んでいた際に起こったこの事件後、そうしたトラウマを経験したのは「自分たちだけ」だと思っていたとして、ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューの中、シャーリーズは公表する重要性を強調している。 【写真】アルコール依存症でDVの父の悲劇を乗り越え