キョロキョロと周囲をうかがいながら警察官に連れられる男。指定薬物「エトミデート」を含んだ液体を密輸した疑いで逮捕された、台湾出身の陳建国容疑者（64）です。陳建国容疑者：成功報酬は25万円。羽田空港に行くように指示されました。“ゾンビたばこ”とも呼ばれるエトミデート。使用すると手足がけいれんし、ふらふらとゾンビのように徘徊。世界的な問題になっています。陳容疑者がマレーシアから日本へ持ち込んだスーツケー