2026年閉園した「ノースサファリサッポロ」が無許可で建物を建設して営業していた問題で、札幌区検察庁は都市計画法違反などの罪で運営会社と前社長を略式起訴しました。都市計画法違反・建築基準法違反に関しては、５棟の建物に関する違反として書類送検されていましたが、そのうち２棟の建物について起訴されました。また、川から無許可で水を引いた普通河川管理条例違反についても起訴されています。一方、動物愛護法違反