Chrono24は、2018年から2026年までおよび2022年から2026年の高級時計市場を分析し、過去4年間で価値を高め続けた16モデルを公表した。分析は、Chrono24上で取引される数千種類の時計を対象に実施した。2018年2月と2022年2月の平均販売価格を、2026年2月時点の価格と比較し、長期的に価格が上昇したモデルを抽出した。価格上昇率の首位となったのは、カルティエ「タンク ヴェルメイユ」（Ref.1613）で、2018年比299％上昇した。続い