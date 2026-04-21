４月２１日午後４時前の札幌市の様子です。遠くの山が白くかすんで見えます。札幌管区気象台によりますと、大陸で巻き上がった黄砂が、偏西風に乗って日本海側を中心に全道的に飛来しているということです。札幌市東区の自動車販売店です。黄砂でしょうか。砂のような汚れがある車もありました。（北日本自動車共販中村一平さん）「商品にも傷がついてしまうので困る。極力屋根のある所にしまうくらいしか対策はできない。これ以