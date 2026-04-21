北海道内で最大４０センチの津波を観測した４月２０日の地震。津波警報は夜に解除されましたが、２１日も一部の学校が休校となるなど生活に影響が出ています。２１日の浦河町です。マチの人に地震直後の様子を聞いてみるとー（浦河町民）「車通りとか避難される方が多くて道路はすごく混んでいました。見てもわかるくらいの揺れはありました」（浦河町民）「窓を開けたりドアを開けたりしなければと思っていました。ちょっと