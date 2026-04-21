Photo: mio ROOMIE 2026年2月14日掲載の記事より転載お風呂で置き場所に困りがちなのが「T字カミソリ」。油断するとサビやぬめりが出てしまうし、定位置づくりに悩んでいました。そこで導入したマグネットのこのホルダーなら、スッキリ清潔なカミソリ置き場を作れました。山崎実業の別注アイテムの「シェーバーホルダー」 Photo: mio