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ROOMIE 2026年2月14日掲載の記事より転載

お風呂で置き場所に困りがちなのが「T字カミソリ」。

油断するとサビやぬめりが出てしまうし、定位置づくりに悩んでいました。

そこで導入したマグネットのこのホルダーなら、スッキリ清潔なカミソリ置き場を作れました。

山崎実業の別注アイテムの「シェーバーホルダー」

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それが、山崎実業 「すべりにくいマグネットシェーバーホルダー タワー」。

楽天市場などで「BATH ROOM」や「くらしのもり」を運営する、ワイ・アダプトという会社が、山崎実業に別注したオリジナルアイテムです。

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別注アイテムに限らず山崎実業にはいくつかシェーバーホルダーがあるなか、このアイテムを選んだのは、幅広い種類のカミソリに対応してくれそうだと感じたから。

というのも、このホルダーは幅が広く斜めの形状。

レディース用のヘッドが大きめなカミソリもスッキリ収まり、ホルダーにハマらないということを避けられそう。

カミソリ本体をよく買い替えるわたしには、こちらがピッタリだと思いチョイスしました。

カミソリをガチっと固定してくれた！

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このホルダーは、磁石がくっつくお風呂場の壁ならどこでも設置可能。

カミソリも刃物なので、手が不意に当たらない場所に自由に設置できるのがとても安心です。

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実は山崎実業のマグネットホルダーをお風呂でいくつも使っているのですが、導入してから2年経った今もサビやぬめりが出ることなく活躍中。

しかも、ズレたり落ちたりすることなく安定感抜群で、水回りに強いことを実感しています。

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実際にこのホルダーにカミソリをセットしてみるとこんな感じ。

ホルダー部のシリコンキャップのおかげで、しっかりとカミソリを受け止めてくれています。

これならすべり落ちることもなく、安全にカミソリをおさめられます！

もちろんメンズ用カミソリにも使用OK

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Gilletteのメンズ用のカミソリもこのとおりピッタリ。

重量感のあるカミソリでもバッチリ支えてくれました。

商品ページでは「Gillette」や「Schick」など主要メーカーのカミソリをかけた様子も載っているので、こちらも参考にするといいかもしれません。

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ちなみに、ホルダーの内寸は広い方が30mm、狭い方が18mm。

ネック部分が一般的な太さのものなら、収まりやすいように感じました。

カミソリの定位置を作れた

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「すべりにくいマグネットシェーバーホルダー タワー」は、T字カミソリホルダーのなかでもストレスフリーに使える逸品。

山崎実業の強力なマグネットだから、浮かせる収納でも不安のない磁力で、安心して使えています。

カミソリ自体のサビが発生することも格段に減り、清潔に保管できるようになりましたよ〜。