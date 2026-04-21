緑川の上流部における災害時の防災拠点となる河川防災ステーションが甲佐町に整備され、このほど完成式が行われました。完成式には、国や県、甲佐町関係者などおよそ60人が出席。テープカットをして完成を祝いました。甲佐町の船津地区に整備された河川防災ステーションは、緑川では初めての施設で、敷地面積3万9000平方メートル、128台分の駐車場やヘリポートを完備しています。ステーション