任期満了に伴う益城町長選挙が21日告示され、21日午前11時までに、現職と新人の2人が立候補を届け出ています。益城町長選挙に立候補しているのは、届け出順に▽無所属・新人で、会社経営者の紱永恵美子氏（58）と、▽無所属・現職で、4期目を目指す西村博則氏（69）の2人です。立候補の受け付けは21日午後5時までです。投票は今月26日、午前7時から午後7時まで町内20投票所で行われ、即日開票されます。20日時点の有権者数は