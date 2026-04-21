女優の黒柳徹子（92）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。自身の交友関係を振り返った。この日は歌手で俳優の池畑慎之介がゲスト出演。交友関係の話題になり、池畑は「知り合いは多いんですけど、芸能界は。友達は5人もいないんじゃないですかね」と告白。「そんな感じでしょ？」と問いかけた。これに黒柳は「私もそう」と共感。「そこはね、久米さんが亡くなった時に、考えたらそうだった。友